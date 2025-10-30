Habib Beye : «C’est fini, j’en ai marre», l’incroyable révélation en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Toulouse, Habib Beye semblait user de sa dernière cartouche. Plus que jamais sur la sellette après une réunion avec la direction du Stade Rennais en début de semaine, l’entraîneur du club breton laissait à la maison Seko Fofana et Ludovic Blas pour des raisons sportives. Un choix sonnant comme un dernier coup de poker avant un éventuel licenciement. Il n’en a rien été et ce, bien que les différentes parties s’étaient résignées à une séparation…

Tout est allé très vite dans le feuilleton Habib Beye. En tout début de semaine, Foot Mercato annonçait le licenciement du coach sénégalais qui aurait même fait part de cette fin d’aventure à certains membres de son vestiaire. Mais finalement, au détour d’une conversation avec ses dirigeants lundi, Beye était maintenu jusqu’au déplacement du Stade Rennais à Toulouse mercredi. Score final : match nul concédé par le club breton.

«Tout le monde, je vous le garantis, était certain que c’était fini» De quoi acter le limogeage d’Habib Beye ? Pas du tout. Arnaud Pouille s’est exprimé mercredi soir à la presse. En sa qualité de président du Stade Rennais, il a conforté l’ancien joueur de l’OM à son poste de coach. En parallèle de cette annonce, au micro de RMC, Daniel Riolo n’a pas dissimulé sa surprise au vu de l’atmosphère qui régnait au sein du clan Beye et surtout de la direction rennaise les heures précédent l’annonce du président. « Arnaud Pouille confirme Beye ? C’est un cirque monumental. Beye est passé de viré où on vide le casier à on revient. Aujourd’hui (ndlr mercredi) dans l’entourage de Beye, tout le monde sait que c’est le dernier match à moins d’une très nette victoire. Tout le monde, je vous le garantis, était certain que c’était fini. Arnaud Pouille, pareil, dans tout l’entourage rennais c’est viré. François-Henri Pinault était à Paris pour une réunion avec d’autres présidents de Ligue 1. En off, il a dit : « c’est fini, j’en ai marre, je vire tout le monde » ».