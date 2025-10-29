Miracle pour Habib Beye : Il craque en plein direct !

Axel Cornic

Fragilisé par les résultats du Stade Rennais depuis le 14 septembre dernier, date de la dernière victoire de son équipe, Habib Beye sera sur le banc pour la rencontre de ce mercredi. Pourtant, des nombreuses sources avaient annoncé son départ immédiat après la défaite contre l’OGC Nice (1-2).

C’était le grand n’importe quoi pendant quelques heures. Au lendemain de la défaite du Stade Rennais à domicile contre Nice, un licenciement d’Habib Beye a été annoncé. Pourtant, le coach rennais sera non seulement sur le banc ce dimanche contre Toulouse, mais pourrait même poursuivre son aventure en cas de résultat positif !

« Comment Habib Beye peut dire ça et être toujours l'entraineur ?! » Interrogé en conférence de presse, le principal intéressé a laissé entendre que son avenir n’a finalement tenu qu’à un fil, déclarant notamment : « Ça devait s’arrêter, mais ça continue ». Une sortie qui en a surpris plus d’un, Jean-Michel Larqué en premier ! « Comment Habib Beye peut dire ça et être toujours l'entraineur ?! » a lancé l’ancien de l’ASSE, sur RMC.