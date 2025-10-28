Habib Beye : Le réglement de comptes en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après quatre matchs nuls de suite concédés par le Stade Rennais, Habib Beye se devait de redresser la barre avec la réception de l'OGC Nice dimanche. Il n'en a rien été. Si bien que ce lundi matin, son licenciement était évoqué dans la presse. Fake news pour le moment. Benoît Costil a lâché ses vérités sur cette situation tendue en Bretagne pour Beye.

Habib Beye viré ? C'est déjà terminé pour le coach nommé en janvier dernier si l'on se fie à la tendance signée Foot Mercato. En arrivant au centre d'entraînement du Stade Rennais ce lundi matin, le coach qui reste sur cinq matchs sans victoire à Rennes aurait été démis de ses fonctions. Cependant, cette histoire de licenciement n'est pas très claire et ne fait pas l'unanimité dans la presse. RMC assure qu'à la suite d'une réunion avec ses dirigeants ce lundi, Beye aurait obtenu un sursis.

«Il n'y a pas de rupture entre les joueurs et le coach» Et ce n'est pas L'Equipe qui affirmera le contraire. La présence d'Habib Beye sur le banc rennais pour la confrontation face au Toulouse FC mercredi est assurée par le quotidien sportif. Ce qui va dans le sens des informations récoltées par Benoît Costil, ex-gardien du club breton (2011-2017), qui a tenu le discours suivant sur les ondes de RMC ce lundi soir. « Sur les échos que je peux avoir, le discours ne s'est pas coupé. Il n'y a pas de rupture entre les joueurs et le coach. Ce n'est pas ce qu'on me dit. Après, c'est toujours pareil, on me dit ce qu'on a envie de me dire ».