Habib Beye - Gros salaire à Rennes : Le craquage de Riolo en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a pris la défense d’Habib Beye après la défaite de Rennes contre l’OGC Nice (1-2) et s’en est pris aux cadres, notamment Seko Fofana. L’éditorialiste a également répondu à Brice Samba, qui a assuré que ses informations selon lesquelles il y avait une fronde contre l’entraîneur rennais étaient fausses.

Alors que le Stade Rennais s’est incliné face à l’OGC Nice (1-2) dimanche et a enchaîné un cinquième match sans victoire, Habib Beye est de plus en plus menacé. Pour Daniel Riolo, la responsabilité revient également aux cadres de l’effectif et notamment Seko Fofana, recruté l’hiver dernier.

« Seko Fofana qui touche 500 000€ par mois pour être archi bidon » « Qu’on m’explique que Seko Fofana qui touche 500 000€ par mois pour être archi bidon depuis des mois et des mois, ce n'est pas une erreur de la direction et d'Arnaud Pouille, son ancien président à Lens qui l'a gavé et qui empêche quelque part Beye de faire des vrais choix », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC, avant de répondre à Brice Samba. En zone mixte, le gardien du Stade Rennais a assuré que les informations de Daniel Riolo selon lesquelles il y avait une fronde de sa part et de Seko Fofana contre Habib Beye étaient des « calomnies, des choses inventées. »