Habib Beye règle ses comptes : L'annonce surprenante !

Axel Cornic

La crise se confirme au Stade Rennais, qui n’a toujours pas gagné un match depuis plus d’un mois. La défaite à domicile face à l’OGC Nice ce dimanche (1-2) n’a fait que confirmer les problèmes des Bretons, avec Habib Beye qui semble plus fragilisé que jamais.

Après une deuxième partie de saison dernière plutôt encourageante, Habib Beye semblait pouvoir être l’homme de la situation au Stade Rennais. Mais le technicien de 48 ans est plus critiqué que jamais, avec son équipe qui n’a plus gagné une seule rencontre depuis le 14 septembre dernier.

« Je suis toujours d'accord pour échanger avec des supporters, mais... » Ce n’est pas la défaite contre l’OGC Nice de ce dimanche qui va changer les choses, avec la colère des supporters qui se fait de plus en plus forte. Et Habib Beye avait un message à leur faire passer. « Je suis toujours d'accord pour échanger avec des supporters, sans aucun problème, mais pas à chaud » a expliqué le coach rennais, en conférence de presse.