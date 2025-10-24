Habib Beye en danger : La grosse annonce sur son avenir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs matchs, le Stade Rennais ne parvient pas à remporter la moindre rencontre. Une série de résultats qui fragilise très sérieusement l’entraîneur Habib Beye. Néanmoins, présent en conférence de presse ce vendredi, le coach de la formation bretonne a relativisé sur cette fameuse pression autour de son poste actuel.

Le Stade Rennais et Habib Beye n’ont plus le droit à l’erreur. Après quatre matchs nuls consécutifs, le coach du club breton est plus que jamais menacé, et une nouvelle déroute contre l’OGC Nice ce dimanche pourrait définitivement sceller son sort. Pourtant, le principal concerné n’est pas plus inquiet que cela.

« Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé » « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine. C’est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire », a ainsi confié Habib Beye en conférence de presse ce vendredi avant de poursuivre.