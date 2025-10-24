Habib Beye en danger : La grosse annonce sur son avenir !

Depuis plusieurs matchs, le Stade Rennais ne parvient pas à remporter la moindre rencontre. Une série de résultats qui fragilise très sérieusement l’entraîneur Habib Beye. Néanmoins, présent en conférence de presse ce vendredi, le coach de la formation bretonne a relativisé sur cette fameuse pression autour de son poste actuel.
Le Stade Rennais et Habib Beye n’ont plus le droit à l’erreur. Après quatre matchs nuls consécutifs, le coach du club breton est plus que jamais menacé, et une nouvelle déroute contre l’OGC Nice ce dimanche pourrait définitivement sceller son sort. Pourtant, le principal concerné n’est pas plus inquiet que cela.
« Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé »
« Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine. C’est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire », a ainsi confié Habib Beye en conférence de presse ce vendredi avant de poursuivre.
« Tous les gens que je croise ont un sourire »
« Une équipe qui ne perd pas reste stable émotionnellement. Tous les gens que je croise ont un sourire. Un exemple tout simple : j’ai discuté avec mon président juste après le match (face au Havre) et il me dit : 'Dommage qu’on n’ait pas la récompense de la victoire pour les garçons, ils ont beaucoup donné.' Ce n’était pas du tout le même état d’esprit que lors des trois rencontres précédentes. On est très stables par rapport à la situation et au contexte extérieur », conclut Habib Beye.