Rupture avec Habib Beye : L'annonce lourde de sens à la télévision !

Ce dimanche, le Stade Rennais a poursuivi sa descente aux enfers. Le club breton s’est incliné à domicile face à l’OGC Nice (1-2), fragilisant encore plus la position d’Habib Beye à la tête du club. A l’issue de la rencontre, Brice Samba a fait le point sur la situation de son coach.
Une nouvelle déroute pour le Stade Rennais. Après quatre matchs nuls consécutifs, les hommes d’Habib Beye n’avaient pas le droit à l’erreur ce dimanche après-midi avec la réception de l’OGC Nice. Mais rien n’a tourné comme prévu pour les Bretons, cueillis à froid sur leur pelouse.
Habib Beye ne s’en sort plus
Déjà fragilisée, la situation d’Habib Beye semble désormais sans porte de sortie. Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, Brice Samba a tenté d’apporter son soutien au jeune entraîneur. « On ne pouvait pas faire pire que notre première période, donc c’est une réaction normale », a d’abord lancé le gardien au micro de Ligue 1 +.
« On est derrière lui et on fait le maximum »
« Vous savez nous quand on est sur le terrain, on ne calcule pas tout ça si le coach est menacé ou pas nous, on essaie juste de remporter les matchs. Après ça, c’est pas à nous de décider, mais en tout cas nous, on est derrière lui et on fait le maximum pour prendre le maximum de points possible, mais force de constater qu’on arrive en ce moment », conclut Brice Samba.