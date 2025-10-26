Rupture avec Habib Beye : L'annonce lourde de sens à la télévision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le Stade Rennais a poursuivi sa descente aux enfers. Le club breton s’est incliné à domicile face à l’OGC Nice (1-2), fragilisant encore plus la position d’Habib Beye à la tête du club. A l’issue de la rencontre, Brice Samba a fait le point sur la situation de son coach.

Une nouvelle déroute pour le Stade Rennais. Après quatre matchs nuls consécutifs, les hommes d’Habib Beye n’avaient pas le droit à l’erreur ce dimanche après-midi avec la réception de l’OGC Nice. Mais rien n’a tourné comme prévu pour les Bretons, cueillis à froid sur leur pelouse.

Habib Beye ne s’en sort plus Déjà fragilisée, la situation d’Habib Beye semble désormais sans porte de sortie. Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, Brice Samba a tenté d’apporter son soutien au jeune entraîneur. « On ne pouvait pas faire pire que notre première période, donc c’est une réaction normale », a d’abord lancé le gardien au micro de Ligue 1 +.