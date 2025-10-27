Habib Beye, c'est fini : La grande annonce a fuité !

Sauveur du Stade Rennais lors de la deuxième partie de saison dernière, Habib Beye s’est pris les pieds dans le tapis. L’ancien coach du Red Star devrait en effet être remercié à en croire les dernières indiscrétions sur son avenir, avec les dirigeants bretons qui aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un remplaçant.
La défaite à domicile contre l’OGC Nice (1-2), pourrait bien être la dernière pour Habib Beye. Son équipe n’a plus gagné depuis le 14 septembre dernier et depuis quelques semaines déjà, l’avenir de l’entraineur du Stade Rennais était en grand danger.
Habib Beye viré ?
Du côté de la Bretagne on semble finalement avoir tranché. D’après les informations de Foot Mercato, Habib Beye devrait être remercié par le Stade Rennais. Son successeur est d’ailleurs déjà recherché avec Philippe Clément, ancien de l’AS Monaco et du Club Bruges, qui serait apparemment le grand favori.
« On ne lâchera jamais »
En marge de cette dernière défaite, Habib Beye avait pourtant reçu le soutien de deux de ses cadres, dont le capitaine Valentin Rongier. « Le coach menacé ? Que ce soit lui ou nous, on joue pour un blason, pour une équipe et pour un club. On ne lâchera jamais. On est tous solidaires. On ne lâchera rien » a déclaré le milieu de terrain du Stade Rennais, en zone mixte.