Habib Beye, c'est fini : La grande annonce a fuité !

Axel Cornic

Sauveur du Stade Rennais lors de la deuxième partie de saison dernière, Habib Beye s’est pris les pieds dans le tapis. L’ancien coach du Red Star devrait en effet être remercié à en croire les dernières indiscrétions sur son avenir, avec les dirigeants bretons qui aurait déjà lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un remplaçant.

La défaite à domicile contre l’OGC Nice (1-2), pourrait bien être la dernière pour Habib Beye. Son équipe n’a plus gagné depuis le 14 septembre dernier et depuis quelques semaines déjà, l’avenir de l’entraineur du Stade Rennais était en grand danger.

Habib Beye viré ? Du côté de la Bretagne on semble finalement avoir tranché. D’après les informations de Foot Mercato, Habib Beye devrait être remercié par le Stade Rennais. Son successeur est d’ailleurs déjà recherché avec Philippe Clément, ancien de l’AS Monaco et du Club Bruges, qui serait apparemment le grand favori.