Complot contre Habib Beye : L’annonce de Deschamps qui le fait halluciner !

Après la nouvelle défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2) dimanche, Brice Samba a apporté son soutien à Habib Beye et démenti les informations selon lesquelles il se serait retourné contre son entraîneur. L’international français était alors en sélection et ce sont Guy Stéphan et Didier Deschamps qui lui en ont fait part.
Dans l’After Foot sur RMC au début du mois d’octobre, le journaliste Daniel Riolo avait évoqué la situation délicate d’Habib Beye, de plus en plus menacé à Rennes. Selon ses informations, une partie du vestiaire, notamment Brice Samba et Seko Fofana, se seraient retournés contre leur entraîneur. « Il se trouve que ça ne colle pas avec Beye. Et ces deux-là ont décidé qu'ils auraient la peau d'Habib Beye. »
« Ce sont des calomnies, des choses inventées »
« Je vois vos articles, tout ce qui se trame autour du coach. Nous, on ne l'a pas lâché, ça se voit dans la façon dont on se comporte sur le terrain », a répondu Brice Samba en zone mixte dimanche, après la défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2). « Il y a de la réaction. Si une équipe est morte complètement, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette réaction en deuxième période. On est toujours derrière le coach, on respecte ses consignes, on met en pratique ce qu'il nous demande de faire. »
« C'est Guy Stéphan et le coach qui m'en ont parlé »
D’après Daniel Riolo, après le match nul contre le RC Lens (0-0), Brice Samba serait allé dans le vestiaire de son ancienne équipe pour « tailler le coach. Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas. » Une pure invention selon l’international français, alors en sélection et qui a été informé de ces rumeurs par Didier Deschamps et Guy Stéphan : « Ce sont des calomnies, des choses inventées, je ne sais pas d'où c'est venu, j'étais en sélection, je n'avais pas vu. C'est Guy Stéphan et le coach qui m'en ont parlé. C'était aberrant parce que ça remettait en cause mon intégrité professionnelle. J’étais parti dans le vestiaire lensois parce que je viens de Lens juste avant Rennes, donc c’est normal que je me retrouve là-bas. Mais en aucun cas on a mentionné le nom d’Habib Beye. »