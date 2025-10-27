Complot contre Habib Beye : L’annonce de Deschamps qui le fait halluciner !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la nouvelle défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2) dimanche, Brice Samba a apporté son soutien à Habib Beye et démenti les informations selon lesquelles il se serait retourné contre son entraîneur. L’international français était alors en sélection et ce sont Guy Stéphan et Didier Deschamps qui lui en ont fait part.

Dans l’After Foot sur RMC au début du mois d’octobre, le journaliste Daniel Riolo avait évoqué la situation délicate d’Habib Beye, de plus en plus menacé à Rennes. Selon ses informations, une partie du vestiaire, notamment Brice Samba et Seko Fofana, se seraient retournés contre leur entraîneur. « Il se trouve que ça ne colle pas avec Beye. Et ces deux-là ont décidé qu'ils auraient la peau d'Habib Beye. »

« Ce sont des calomnies, des choses inventées » « Je vois vos articles, tout ce qui se trame autour du coach. Nous, on ne l'a pas lâché, ça se voit dans la façon dont on se comporte sur le terrain », a répondu Brice Samba en zone mixte dimanche, après la défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2). « Il y a de la réaction. Si une équipe est morte complètement, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette réaction en deuxième période. On est toujours derrière le coach, on respecte ses consignes, on met en pratique ce qu'il nous demande de faire. »