Habib Beye : La décision que personne n’attendait !

Axel Cornic

Arrivé en janvier 2025, Habib Beye a été fragilisé par les résultats du Stade Rennais des derniers mois. Car son équipe n’a plus gagné depuis le 14 septembre dernier et plusieurs sources annoncent que les dirigeants bretons auraient décidé de l’écarter, avec Philippe Clément qui est déjà annoncé comme le grand favori pour le remplacer.

Habib Beye, c’est fini ? Après la surprise de la saison dernière, l’ancien coach du Red Star vit une période très compliquée sur le banc du Stade Rennais. Son équipe n’a plus remporté une seule victoire depuis un mois et demi et sa position s’est donc grandement fragilisée, avec la dernière défaite contre l’OGC Nice qui n’a évidemment rien arrangé.

Habib Beye viré ? Ainsi, plusieurs sources ont annoncé ce lundi que le Stade Rennais aurait décidé de remercier son entraineur, qui devrait donc prendre la porte. Les grandes manœuvres auraient déjà été lancées pour le remplacer, puisque Foot Mercato explique que le club breton aurait approché Philippe Clément, ancien coach de l’AS Monaco et du Club Bruges.