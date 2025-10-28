Habib Beye : Le coup de pression venu de Marseille

Axel Cornic

Fragilisé par les récents résultats obtenus en Ligue 1, Habib Beye a été annoncé proche d’un départ par plusieurs sources. Finalement, il sera bien sur le banc pour la rencontre de ce mercredi contre le TFC, mais une nouvelle défaite pourrait bien sceller son avenir.

Il semblait être la trouvaille parfaite après l’échec Jorge Sampaoli. Pourtant, l’état de grâce autour d’Habib Beye n’aura pas duré très longtemps. Il faut dire que le Stade Rennais n’a plus remporté la moindre victoire en Ligue 1 depuis le 14 septembre dernier et le coach est évidemment sous le feu des critiques.

Beye fragilisé à Rennes Après la défaite face à l’OGC Nice (2-1), plusieurs sources ont annoncé le licenciement pur et simple d’Habib Beye, qui n’aura donc même pas tenu un an sur le banc du Stade Rennais. Mais finalement et à la surprise générale, il sera sur le banc pour la rencontre de ce mercredi face à Toulouse, avec toutefois une obligation de résultat.