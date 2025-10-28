Habib Beye : Le clash inattendu avec Daniel Riolo !

Habib Beye semble plus que jamais être sur le grill au Stade Rennais. Annoncé limogé en ce début de journée ce lundi par Foot Mercato, le coach sénégalais aurait bénéficié d'un sursis de la part de ses dirigeants. Une gestion que ne cautionne pas du tout Daniel Riolo, s'étant agacé sur RMC dimanche soir. Au point de récolter quelques remarques de la part de supporters du PSG qu'il n'a pas du tout apprécié.
Dimanche, le Stade Rennais a une fois de plus signé une contre-performance. Après quatre matchs nuls, les joueurs d'Habib Beye se sont inclinés lors de la réception de l'OGC Nice au Roazhon Park (1-2). Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a noté un changement drastique d'attitude collective au moment de la sortie de Seko Fofana. De plus, l'éditorialiste a poussé un coup de gueule à la radio en assurant que si les dirigeants rennais n'étaient pas satisfaits de Beye, ils n'avaient qu'à le licencier au lieu de rester dans ce statu quo.
«Vous n’obtiendrez jamais rien. Vous ne valez rien»
A la lecture de certains retours de supporters du PSG sur X, Daniel Riolo a pris son téléphone afin de communiquer une fois de plus son agacement sur cette partie précise de la fan base du Paris Saint-Germain. « En fait les Qatarix et PSGix ne s’arrêtent jamais… Ils rôdent et guettent même ce qu’on dit sur Beye fait l’objet d’un raid… Forcément, car Marseillais et évidemment toujours avec malhonnêteté, ca déforme tout ce qui est dit. Classique. Vous n’obtiendrez jamais rien. Vous ne valez rien ».
«Une vision objective d’une situation devient donc un soutien... Pff»
Sur son compte X, RMC Sport a repris une partie des propos énoncés par Daniel Riolo à l'After Foot dimanche soir en évoquant un soutien de la part de l'éditorialiste de la radio envers Habib Beye. Une mauvaise lecture de la situation d'après Daniel Riolo qui a répondu au post de RMC. « Une vision objective d’une situation devient donc un soutien... Pff, il suffit pourtant de tout entendre de la séquence ».