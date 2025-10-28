Habib Beye : Le clash inattendu avec Daniel Riolo !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye semble plus que jamais être sur le grill au Stade Rennais. Annoncé limogé en ce début de journée ce lundi par Foot Mercato, le coach sénégalais aurait bénéficié d'un sursis de la part de ses dirigeants. Une gestion que ne cautionne pas du tout Daniel Riolo, s'étant agacé sur RMC dimanche soir. Au point de récolter quelques remarques de la part de supporters du PSG qu'il n'a pas du tout apprécié.

Dimanche, le Stade Rennais a une fois de plus signé une contre-performance. Après quatre matchs nuls, les joueurs d'Habib Beye se sont inclinés lors de la réception de l'OGC Nice au Roazhon Park (1-2). Sur les ondes de RMC, Daniel Riolo a noté un changement drastique d'attitude collective au moment de la sortie de Seko Fofana. De plus, l'éditorialiste a poussé un coup de gueule à la radio en assurant que si les dirigeants rennais n'étaient pas satisfaits de Beye, ils n'avaient qu'à le licencier au lieu de rester dans ce statu quo.

«Vous n’obtiendrez jamais rien. Vous ne valez rien» A la lecture de certains retours de supporters du PSG sur X, Daniel Riolo a pris son téléphone afin de communiquer une fois de plus son agacement sur cette partie précise de la fan base du Paris Saint-Germain. « En fait les Qatarix et PSGix ne s’arrêtent jamais… Ils rôdent et guettent même ce qu’on dit sur Beye fait l’objet d’un raid… Forcément, car Marseillais et évidemment toujours avec malhonnêteté, ca déforme tout ce qui est dit. Classique. Vous n’obtiendrez jamais rien. Vous ne valez rien ».