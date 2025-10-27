Habib Beye victime d'un complot, c’est confirmé !

Axel Cornic

La situation d’Habib Beye fait énormément parler en ce moment, surtout après la défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice lors de la dernière journée de Ligue 1 (2-1). Plusieurs sources assurent que les dirigeants auraient décidé de le licencier, mais d’autres assurent qu’il sera bel et bien sur le banc rennais pour le match contre Toulouse, ce mercredi.

Que se passe-t-il à Rennes ? Après une bonne deuxième partie de saison dernière, la décision a été prise de faire confiance à Habib Beye. Mais ce dernier ne semble désormais plus être soutenu par sa direction... et encore moins par ses joueurs.

« Ils ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye » Au début du mois d’octobre, Daniel Riolo révélait en effet que deux joueurs importants du Stade Rennais souhaiteraient le départ de Beye. « Ils ont décidé qu'ils auraient la peau de Habib Beye » a expliqué la célèbre voix de l’After Foot. « Seko Fofana et surtout Brice Samba ont décidé que Beye c'était mort, que ce n'était pas un bon coach, qu'ils n'avaient pas envie de bosser avec lui et que ça n'allait pas ».