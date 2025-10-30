OL : Un problème d’argent pour le prochain transfert ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant dans l’optique du prochain mercato hivernal, l’OL a jeté son dévolu sur Endrick, qu’il espère attirer en prêt. Les Gones peuvent compter sur la préférence du joueur, en quête de temps de jeu, mais le Real Madrid réclamera une compensation financière et il faudra prendre en charge une partie de son important salaire.

Comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par L’Équipe, l’OL tente bel et bien le gros coup Endrick. Alors qu’il n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, l’attaquant âgé de 19 ans souhaite quitter le Real Madrid en prêt, poste auquel les Gones sont toujours à la recherche d’un titulaire.

Entre l’OL et Endrick, l’intérêt est réciproque Un intérêt réciproque puisque, selon L’Équipe, l’OL a pour le moment la préférence d’Endrick, qui en a informé son entourage. L’international brésilien (14 sélections) veut avant tout du temps de jeu avec pour objectif de disputer la Coupe du monde l’été prochain. Chose qu’il a de grandes chances d’avoir à Lyon, ce dont il a bien conscience.