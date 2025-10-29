Transfert au Real Madrid : L'OL prépare un vilain tour à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu'il semble aujourd'hui évident qu'Endrick quittera le Real Madrid en prêt en janvier, la question est de savoir quelle sera la destination du Brésilien. Dernièrement, on a beaucoup parlé d'un intérêt de l'OM. Mais voilà qu'Endrick pourrait plutôt débarquer... à l'OL, qui aurait décidé de passer à l'action dans ce dossier.

Pas dans les plans de Xabi Alonso, Endrick ronge actuellement son frein sur le banc du Real Madrid. Mais voilà qu'en janvier, ça devrait changer. Le Brésilien devrait ainsi être prêté pour avoir du temps de jeu et on retrouverait déjà plusieurs clubs intéressés. L'OM en ferait notamment partie, mais voilà qu'il faudrait désormais compter très sérieusement sur l'OL dans ce dossier Endrick.

L'OL lance les discussions ! Endrick à l'OL plutôt qu'à l'OM ? C'est une réelle possibilité à en croire Fabrizio Romano. En effet, ce mercredi, le journaliste italien assure que les Gones seraient passés à la vitesse supérieure pour le joueur du Real Madrid en entamant des discussions pour un prêt en janvier.