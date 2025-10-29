Mercato : Un improbable retour préparé à l'OL ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 24 ans, Willem Geubbels est aujourd'hui un joueur du Paris FC. Ayant signé avec le promu lors du dernier mercato estival, l'attaquant n'oublie toutefois pas d'où il vient et son club formateur. Révélé à l'OL, Geubbels n'a pas forcément eu l'occasion de briller avec les Gones. Cela pourrait se résoudre à l'avenir avec un possible retour.

Issu du centre de formation de l'OL, Willem Geubbels était promis à un très bel avenir. Mais voilà que les Gones n'ont pas pu profiter de leur crack. En effet, aucun accord n'ayant été trouvé pour la signature d'un contrat pro, l'attaquant a fait ses valises en 2018 pour rejoindre l'AS Monaco. Passé par le FC Nantes puis Saint-Gall, Geubbels est aujourd'hui de retour en Ligue 1, au Paris FC.

« Lyon reste dans le cœur de Willem » Cela fait donc maintenant un peu plus de 7 ans que Willem Geubbels a quitté l'OL. Le temps est passé par le joueur du Paris FC n'oublie pas son club formateur. C'est ainsi que la porte est ouverte pour un retour. En effet, pour So Foot, le père de Geubbels a fait savoir : « Lyon reste dans le cœur de Willem. Et on ne sait jamais s’il devait faire comme Rachid Ghezzal et revenir à Lyon… C’est son club, sa ville ».