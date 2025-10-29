Mercato : Un improbable retour préparé à l'OL ?

A 24 ans, Willem Geubbels est aujourd'hui un joueur du Paris FC. Ayant signé avec le promu lors du dernier mercato estival, l'attaquant n'oublie toutefois pas d'où il vient et son club formateur. Révélé à l'OL, Geubbels n'a pas forcément eu l'occasion de briller avec les Gones. Cela pourrait se résoudre à l'avenir avec un possible retour.
Issu du centre de formation de l'OL, Willem Geubbels était promis à un très bel avenir. Mais voilà que les Gones n'ont pas pu profiter de leur crack. En effet, aucun accord n'ayant été trouvé pour la signature d'un contrat pro, l'attaquant a fait ses valises en 2018 pour rejoindre l'AS Monaco. Passé par le FC Nantes puis Saint-Gall, Geubbels est aujourd'hui de retour en Ligue 1, au Paris FC.
« Lyon reste dans le cœur de Willem »
Cela fait donc maintenant un peu plus de 7 ans que Willem Geubbels a quitté l'OL. Le temps est passé par le joueur du Paris FC n'oublie pas son club formateur. C'est ainsi que la porte est ouverte pour un retour. En effet, pour So Foot, le père de Geubbels a fait savoir : « Lyon reste dans le cœur de Willem. Et on ne sait jamais s’il devait faire comme Rachid Ghezzal et revenir à Lyon… C’est son club, sa ville ».
« Il y a eu des contacts cet été ? Pas du tout »
Un retour à l'OL aurait-il d'ailleurs pu être possible pour Willem Geubbels lors du dernier mercato estival plutôt que de signer au Paris FC ? La question a été posée au père du natif de Villeurbane, qui a répondu : « Il y a eu des contacts cet été ? Pas du tout. Mais je les aurais écoutés… ».