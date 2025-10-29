Transfert d'un crack : L'OL reçoit un cadeau à 20M€ !

Aujourd'hui au Paris FC, Willem Geubbels était perçu comme un immense talent au centre de formation de l'OL. N'ayant finalement joué que 4 matchs avec les Gones, l'attaquant avait choisi de partir très tôt à l'AS Monaco. Dans l'opération, Lyon avait réussi à récupérer 20M€. Et Geubbels ne serait pas étranger à ce cadeau. Explications.
Au cours des dernières années, l'OL en a formé des cracks. Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Amine Gouiri, Rayan Cherki... La liste est longue. Willem Geubbels a lui aussi fait partie de ces talents révélés au sein des équipes de jeunes des Gones. Mais voilà qu'en 2018, à seulement 16 ans, Geubbels quitte Lyon pour rejoindre l'AS Monaco dans le cadre d'un transfert à 20M€.
« A six mois près, on pouvait partir complètement libre »
L'OL avait donc perdu un crack, mais empoché à côté de ça un joli chèque. Willem Geubbels aurait d'ailleurs contribué à ce pactole. En effet, pour So Foot, le père du désormais joueur du Paris FC a révélé : « Cela a toujours été une demande de Willem : que l’OL ne soit pas affecté négativement. C’est pourquoi on a tenu à ce transfert. Car à six mois près, on pouvait partir complètement libre. Et ça, Lyon ne l’a jamais reconnu ».
L'avertissement d'Aulas !
L'AS Monaco avait d'ailleurs mis les moyens pour convaincre Willem Geubbels. Il était en effet question d'un salaire mensuel de 80 000€ et d'une prime à la signature de 3M€. Président de l'OL à l'époque, Jean-Michel Aulas a d'ailleurs raconté : « J’ai discuté avec lui et le papa. J’ai dit : "Je ne peux pas vous empêcher de réussir économiquement votre vie à long terme. En revanche, attention à ce que ça ne la pénalise pas sur le plan de la réussite sportive par la suite. Car en général, quand on va trop vite dans ce genre de choses, on peut en payer les conséquences…" ».