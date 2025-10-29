Transfert d'un crack : L'OL reçoit un cadeau à 20M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Paris FC, Willem Geubbels était perçu comme un immense talent au centre de formation de l'OL. N'ayant finalement joué que 4 matchs avec les Gones, l'attaquant avait choisi de partir très tôt à l'AS Monaco. Dans l'opération, Lyon avait réussi à récupérer 20M€. Et Geubbels ne serait pas étranger à ce cadeau. Explications.

Au cours des dernières années, l'OL en a formé des cracks. Karim Benzema, Hatem Ben Arfa, Amine Gouiri, Rayan Cherki... La liste est longue. Willem Geubbels a lui aussi fait partie de ces talents révélés au sein des équipes de jeunes des Gones. Mais voilà qu'en 2018, à seulement 16 ans, Geubbels quitte Lyon pour rejoindre l'AS Monaco dans le cadre d'un transfert à 20M€.

« A six mois près, on pouvait partir complètement libre » L'OL avait donc perdu un crack, mais empoché à côté de ça un joli chèque. Willem Geubbels aurait d'ailleurs contribué à ce pactole. En effet, pour So Foot, le père du désormais joueur du Paris FC a révélé : « Cela a toujours été une demande de Willem : que l’OL ne soit pas affecté négativement. C’est pourquoi on a tenu à ce transfert. Car à six mois près, on pouvait partir complètement libre. Et ça, Lyon ne l’a jamais reconnu ».