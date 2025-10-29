Transfert au PSG : Nouvelle bombe après Lamine Yamal ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Neymar ou encore Xavi Simons, le PSG regarderait toujours du côté du FC Barcelone pour se renforcer. Comme ça a été révélé, du côté du Qatar, on rêverait notamment de la signature d'un certain Lamine Yamal. Mais voilà qu'il ne serait pas le seul joueur blaugrana à avoir tapé dans l'oeil du PSG et de Luis Enrique.

Lamine Yamal au PSG, tel serait le rêve du Qatar. En effet, les propriétaires du club de la capitale saliveraient de la signature du crack du FC Barcelone. « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris », révélait il y a peu Romain Molina. Le PSG regarderait donc du côté du Barça, mais pas seulement pour Yamal...

Le PSG pense à Juan Hernández A en croire les informations de Mundo Deportivo, un autre joueur du FC Barcelone intéresserait donc le PSG. C'est un certain Juan Hernández qui aurait tapé dans l'oeil du club de la capitale et de Luis Enrique. A 18 ans, le prometteur milieu de terrain évolue avec l'équipe B du Barça. Alors que le PSG a décidé d'axer désormais son recrutement sur la jeunesse, le profil de Juan Hernández pourrait cocher toutes les cases.