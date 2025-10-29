Transfert surprise : «Le magicien» qui échappe au PSG !

Marco Verratti a pris un autre chemin au cours de l'été 2023 après 11 ans passés dans la capitale. Vitinha n'a pas effectué qu'une partie de son séjour au PSG à ses côtés. Mais en l'espace d'une seule et unique saison, le Portugais a tout de même été subjugué par le « magicien » tel qu'il le qualifie.
Le Paris Saint-Germain a, l'espace d'une saison, pu disposer en ses rangs de Vitinha ainsi que de Marco Verratti. En effet, Le Petit Hibou a signé au Qatar à l'été 2023, un an seulement après le transfert de l'international portugais 3ème au Ballon d'or 2025 au PSG. Bien que ce fut court et intense, Vitinha a tout de même pu assister à la magie qu'incarnait Verratti à ses yeux.
«Il était un milieu total»
« Verratti ? C'est un magicien, un grand milieu de terrain. C’était un plaisir, c’était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi je me considère jeune, mais à l’époque j’étais encore plus jeune, je venais d’arriver. De jouer avec lui, c’était vraiment un privilège. C’est un milieu de terrain 100% complet: il avait tout, il avait la défense, l’attaque, la vision, la technique. Il était un milieu total ». a dans un premier temps confié Vitinha en interview avec le média Ici Paris.
«C’est dommage qu’on n’ait pas joué plus ensemble »
Le maître à jouer actuel du PSG version Luis Enrique a entre autres reconnu avoir été complémentaire avec Marco Verratti. Et ce, le peu de temps que cela ait duré. « J’ai beaucoup aimé jouer avec lui, j’ai senti qu’on se complétait très bien aussi. C’est dommage qu’on n’ait pas joué plus ensemble, mais j’étais bien content de partager le terrain avec lui ».