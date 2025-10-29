Transfert surprise : «Le magicien» qui échappe au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Marco Verratti a pris un autre chemin au cours de l'été 2023 après 11 ans passés dans la capitale. Vitinha n'a pas effectué qu'une partie de son séjour au PSG à ses côtés. Mais en l'espace d'une seule et unique saison, le Portugais a tout de même été subjugué par le « magicien » tel qu'il le qualifie.

Le Paris Saint-Germain a, l'espace d'une saison, pu disposer en ses rangs de Vitinha ainsi que de Marco Verratti. En effet, Le Petit Hibou a signé au Qatar à l'été 2023, un an seulement après le transfert de l'international portugais 3ème au Ballon d'or 2025 au PSG. Bien que ce fut court et intense, Vitinha a tout de même pu assister à la magie qu'incarnait Verratti à ses yeux.

«Il était un milieu total» « Verratti ? C'est un magicien, un grand milieu de terrain. C’était un plaisir, c’était un privilège de partager le terrain avec lui. Moi je me considère jeune, mais à l’époque j’étais encore plus jeune, je venais d’arriver. De jouer avec lui, c’était vraiment un privilège. C’est un milieu de terrain 100% complet: il avait tout, il avait la défense, l’attaque, la vision, la technique. Il était un milieu total ». a dans un premier temps confié Vitinha en interview avec le média Ici Paris.