Habib Beye viré : La punchline sur un retour à Canal + !

Recruté par le Stade Rennais en janvier dernier, Habib Beye pourrait faire ses valises avant la fin de sa première année. Alors qu'il enchaine les mauvais résultats, le coach de 48 ans pourrait être remercié par sa direction dès la fin de la prochaine journée de Ligue 1. D'après Walid Acherchour, la direction du Stade Rennais doit à tout prix recruter Thiago Motta et renvoyer Habib Beye à Canal +.
Le 30 janvier dernier, le Stade Rennais a officialisé la signature d'Habib Beye. Toutefois, le technicien de 48 ans pourrait ne plus faire long feu en Bretagne.
Motta, l'héritier de Beye à Rennes ?
Depuis son arrivée au Stade Rennais, Habib Beye est à la peine. Avec seulement deux victoires (cinq nuls et deux défaites) au compteur en Ligue 1, les Bretons sont classés à la 10ème position, ayant empoché onze points en neuf journées. Par conséquent, Habib Beye pourrait être remercié en cas de faux pas à Toulouse ce mercredi soir.
«Beye, je le ramène à Canal+»
Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Walid Acherchour a pris position sur l'avenir d'Habib Beye. Selon le journaliste de RMC Sport, le Stade Rennais doit remercier son entraineur, et ce, pour le renvoyer à Canal + et le remplacer par Thiago Motta. « On verra qui viendra à Rennes. Mais les noms... On parle de (Philippe) Clément, je n'ai jamais été un grand fan de ce qu'il faisait à Monaco. J'ai lu Laurent Blanc, alors là, pas de commentaires. Sincèrement, très bien on sort Beye, mais pour prendre qui ? Va me chercher Thiago Motta et Beye, je le ramène à Canal+ pour refaire consultant », a déclaré Walid Acherchour.