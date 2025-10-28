Habib Beye viré : La punchline sur un retour à Canal + !

Amadou Diawara

Recruté par le Stade Rennais en janvier dernier, Habib Beye pourrait faire ses valises avant la fin de sa première année. Alors qu'il enchaine les mauvais résultats, le coach de 48 ans pourrait être remercié par sa direction dès la fin de la prochaine journée de Ligue 1. D'après Walid Acherchour, la direction du Stade Rennais doit à tout prix recruter Thiago Motta et renvoyer Habib Beye à Canal +.

Le 30 janvier dernier, le Stade Rennais a officialisé la signature d'Habib Beye. Toutefois, le technicien de 48 ans pourrait ne plus faire long feu en Bretagne.

Motta, l'héritier de Beye à Rennes ? Depuis son arrivée au Stade Rennais, Habib Beye est à la peine. Avec seulement deux victoires (cinq nuls et deux défaites) au compteur en Ligue 1, les Bretons sont classés à la 10ème position, ayant empoché onze points en neuf journées. Par conséquent, Habib Beye pourrait être remercié en cas de faux pas à Toulouse ce mercredi soir.