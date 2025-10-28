Real Madrid : Transfert d'une star, le coup de pression après le clash !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr n'a pas trouvé d'accord avec sa direction pour prolonger. Alors que le Brésilien a clashé Xabi Alonso ce dimanche après-midi, les hautes sphères merengue compteraient le placer sur le marché si sa situation n'est pas réglée en 2026.

Arrivé au Real Madrid lors de l'été 2018, Vinicius Jr pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec la Maison-Blanche, l'international brésilien a négocié une prolongation avec sa direction pendant plusieurs semaines. Si les deux parties ont réussi à trouver un accord, Vinicius Jr a finalement réclamé plus d'argent au Real Madrid. Ce qui a provoqué la fin des négociations.

Real Madrid : Vinicius Jr a insulté Alonso Ce dimanche, Vinicius Jr a clashé Xabi Alonso. Alors que l'Espagnol l'a sorti lors du Clasico face au FC Barcelone, le numéro 7 du Real Madrid a explosé. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre » , a crié le Brésilien. Une attitude qui pourrait précipiter le départ de Vinicius Jr.