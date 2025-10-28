Un crack à l'OM : Le deal à 4,5M€ annoncé à l'étranger !

Déjà intéressé par Endrick lors du mercato estival, l'OM aurait l'intention de revenir à la charge pour le buteur du Real Madrid. Ne jouant pas avec Xabi Alonso, le Brésilien aurait d'ores et déjà donné le feu vert à son agent pour étudier les offres de prêt. Rebondir à Marseille pourrait alors être une solution, mais faire venir Endrick ne sera pas gratuit.
Encore resté sur le banc de touche face à Barcelone, Endrick ne joue pas avec le Real Madrid. Pas dans les plans de Xabi Alonso, le Brésilien pourrait donc alors s'en aller en janvier dans le cadre d'un prêt. Annoncé dans le viseur de l'OM, Endrick aurait certaines conditions : rejoindre un club qui ne joue pas en Liga et qui joue la Ligue des Champions afin d'avoir les meilleures chances de jouer la Coupe du monde 2026.
Endrick ne sera pas gratuit !
Comme expliqué par AS, plusieurs équipes seraient d'ores et déjà intéressées par Endrick. Mais répondront-elles aux conditions financières du Real Madrid ? Selon le média ibérique, au total, l'opération devrait coûter près de 4,5M€ pour accueillir le buteur brésilien. L'OM et les autres savent donc à quoi s'en tenir pour Endrick.
« Ça peut être l’OM »
La question est maintenant de savoir où rebondira Endrick en janvier. Quid de l'OM ? Récemment, Eric Frosio, correspondant pour l'Equipe au Brésil, faisait savoir : « Ça peut être l’OM, c’est un club intéressant à leurs yeux, car ça joue la Ligue des Champions, c’est un club attractif, c’est un club aussi exaltant avec son public. Ce sont des éléments qui rentrent en compte et l’OM ne part pas en retard car ils ont déjà tenté le prêt cet été ».