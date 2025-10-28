Un crack à l'OM : Le deal à 4,5M€ annoncé à l'étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà intéressé par Endrick lors du mercato estival, l'OM aurait l'intention de revenir à la charge pour le buteur du Real Madrid. Ne jouant pas avec Xabi Alonso, le Brésilien aurait d'ores et déjà donné le feu vert à son agent pour étudier les offres de prêt. Rebondir à Marseille pourrait alors être une solution, mais faire venir Endrick ne sera pas gratuit.

Encore resté sur le banc de touche face à Barcelone, Endrick ne joue pas avec le Real Madrid. Pas dans les plans de Xabi Alonso, le Brésilien pourrait donc alors s'en aller en janvier dans le cadre d'un prêt. Annoncé dans le viseur de l'OM, Endrick aurait certaines conditions : rejoindre un club qui ne joue pas en Liga et qui joue la Ligue des Champions afin d'avoir les meilleures chances de jouer la Coupe du monde 2026.

Endrick ne sera pas gratuit ! Comme expliqué par AS, plusieurs équipes seraient d'ores et déjà intéressées par Endrick. Mais répondront-elles aux conditions financières du Real Madrid ? Selon le média ibérique, au total, l'opération devrait coûter près de 4,5M€ pour accueillir le buteur brésilien. L'OM et les autres savent donc à quoi s'en tenir pour Endrick.