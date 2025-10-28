L'OM en plein délire : Il blance en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, et notamment la victoire dans le Classique contre le PSG, l'OM se prend à rêver du titre de champion de France. Cependant, après la défaite à Lens (1-2), qui relègue les Marseillais sur la troisième place du podium, Raymond Domenech n'hésite pas à dire que le rêve de l'OM est impossible.

Dans la foulée de sa victoire contre le PSG, l'OM avait enchaîné une magnifique série qui l'avait propulsé en tête de la Ligue 1. Rapidement les espoirs de titre ont été annoncés, mais la défait à Lens, combinée à la victoire du PSG à Brest, rebat les cartes selon Raymond Domenech qui ne croit pas une seule seconde aux chances de l'OM dans la course au titre.

Domenech détruit le rêve de l'OM « L’OM est solide, c’est bien, ça va tenir pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1. Ambition de titre ? Mais non, arrêtez… Vous rêvez, vous pensez qu’une équipe va être championne à la place du PSG ? », demande l'ancien sélectionneur de l'équipe de France sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.