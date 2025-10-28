Il dit oui à l’OM après le PSG : «Je m’en fous de ce qu’ils pensent...»

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2004, Frédéric Déhu, alors capitaine du PSG, s’était mis à dos les supporters du club de la capitale en rejoignant l'OM peu de temps après avoir remporté la Coupe de France. Vingt ans plus tard, l’ancien défenseur est revenu sur cet épisode houleux, déplorant notamment les jugements hâtifs concernant son choix.

C’est une séquence qui est restée dans les mémoires. En 2004, alors que le PSG venait de remporter la Coupe de France face à Châteauroux , Frédéric Déhu , alors capitaine de la formation parisienne, avait fondu en larmes au moment de brandir le trophée, sifflé par les supporters du PSG . La raison ? Les rumeurs insistantes qui se confirmeront peu après concernant son arrivée à l’OM , le club rival. Plus de vingt ans après, l’ancien défenseur central est revenu au micro de RMC sur cet épisode marquant de sa carrière.

« Je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux mais il m'est arrivé de publier certains passages de mes années parisiennes, et je reçois encore vingt ans après des insultes ou des choses qui ne sont pas agréables. (…) La bêtise humaine de toute façon, on ne la changera pas. Donc si les gens ne sont pas passés à autre chose vingt ans après, c'est vraiment dommage. Et puis je les plains », confie Déhu , dans Les nuits du Cazarre enchaîné.

« On porte un jugement sans connaître la raison du pourquoi »

« Le truc c'est que je pars de Paris, ok, d’accord, il n’y a pas de problème. Que les gens n'acceptent pas mon départ pour le club rival, ok. Mais qu'on porte un jugement sans connaître la raison du pourquoi. C'est ça qui m'a gêné à un moment donné », poursuit Frédéric Déhu, qui n’avait pas jugé bon à l’époque de s’exprimer en longueur sur le sujet.

« Je n’ai pas besoin de me justifier sur mon choix. Excusez-moi du terme, mais je m'en fous de ce que les gens pensent, assume l’ancien joueur du PSG et de l'OM. C'est mon choix et on le respecte ou on ne le respecte pas, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, ce n’est pas un souci. Mais on juge, on porte un jugement sans connaître la raison du pourquoi. Parce que en fin de compte, je pars de Paris. Pourquoi ? Parce qu'on m'a mis dehors tout simplement. (…) Les gens n'ont pas voulu que je continue. Ça a été un choix. (…) Les gens sont restés axés sur le fait que je parte dans le club rival. Ils ne connaissent pas les circonstances. Sincèrement, ça ne m'a pas touché sur le coup parce que je suis passé à autre chose. C'est à partir du moment où ça touche ses proches que là, oui, tu es affecté par la situation. »