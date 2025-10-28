Le PSG annonce l'arrivée d'un crack !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas déniché la doublure d'Achraf Hakimi. Depuis le début de cette saison, Luis Enrique est donc contraint de bricoler lorsqu'il veut faire souffler son numéro 2. Invité à s'entrainer avec l'équipe première du PSG, David Boly a un coup à jouer au poste de latéral droit. Luis Enrique a d'ailleurs laissé entendre qu'il pourrait le convoquer pour le déplacement à Lorient. Achraf Hakimi étant laissé au repos.

Lors de la saison 2024-2025, Achraf Hakimi n'avait pas de doublure officielle. En effet, le PSG n'avait pas de latéral droit de formation dans son effectif. Malgré tout, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas recruté de nouveau joueur à ce poste lors du dernier mercato estival.

PSG : David Boly s'est entrainé avec l'équipe première Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Luis Enrique décale certains de ses milieux de terrain dans le couloir droit de sa défense lorsqu'il fait souffler Achraf Hakimi. Mais lors des prochaines rencontres, le coach du PSG pourrait faire appel à un joueur formé à ce poste : David Boly. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, le crack de 16 ans a été invité à s'entrainer avec le groupe de Luis Enrique. Alors qu'Achraf Hakimi est laissé au repos pour le déplacement à Lorient, David Boly pourrait même être lancé dans le grand bain ce mercredi soir au Moustoir. Du moins, c'est ce qu'a laissé entendre Luis Enrique.