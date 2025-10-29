Signature de Vinicius Jr : Le coup de théâtre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Le Brésilien a laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone. L’idée d’un départ commencerait donc à prendre de l’ampleur pour l’ailier de 25 ans, qui aurait suspendu lui-même les négociations pour sa prolongation à la surprise générale.

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, rien ne va plus. Le Brésilien n’arrive plus à accepter la gestion de son temps de jeu établie par Xabi Alonso. L’international auriverde a laissé éclater sa colère après avoir été remplacé contre le FC Barcelone ce dimanche. De ce fait, l’idée d’un départ prendrait de plus en plus d’ampleur.

Vinicius Jr a stoppé les négociations avec le Real Madrid Comme le rapporte SPORT, Vinicius Jr aurait d’ailleurs suspendu lui-même les négociations pour sa prolongation au Real Madrid. Pourtant, l’ailier de 25 ans ne cessait de faire savoir qu’il souhaitait étendre son engagement chez les Merengue. Un tel revirement de situation de présage rien de bon. Surtout que dans l’entourage du joueur, on indique que Vinicius Jr pourrait envisager un transfert dès cet été, voire un départ libre en juin 2027.