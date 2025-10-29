Aubameyang : L'OM a pris sa décision !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, l'OM de Roberto De Zerbi reçoit le SCO d'Angers au Vélodrome, et ce, pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1. Pour ce rendez-vous, Pierre-Emerick Aubameyang devrait retrouver une place de titulaire. Robinio Vaz ayant été aligné d'entrée à Lens ce samedi soir.

Opéré de l'épaule droite le 20 octobre, Amine Gouiri était logiquement forfait pour le déplacement sur la pelouse du RC Lens cinq jours plus tard. Si Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu en profiter pour être titularisé, Roberto De Zerbi a préféré miser sur Robinio Vaz au stade Bollaert.

OM-SCO : Aubameyang sera titulaire ? Ce mercredi soir, l'OM reçoit le SCO d'Angers au Vélodrome. Pour ce match comptant pour la dixième journée de Ligue 1, Roberto De Zerbi aurait déjà choisi son avant-centre titulaire. D'après L'Equipe, Pierre-Emerick Aubameyang devrait retrouver une place dans le XI du club marseillais.