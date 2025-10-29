OM - Pavard : Le clash surréaliste en plein direct !

Après sa prestation ratée contre le RC Lens, Benjamin Pavard avait présenté ses excuses auprès des supporters de l'OM par le biais d'un message publié sur son compte Instagram. Une méthode qui ne plaît pas à tout le monde au point de provoquer un clash sur les antennes de RMC.
Après des débuts très encourageants à la suite de sa signature de l'OM, Benjamin Pavard vient toutefois d'enchaîner deux rencontres plus compliquées, dont une prestation particulièrement ratée à Lens. Conscient de la situation, le défenseur marseillais n'a d'ailleurs pas hésité à présenter ses excuses sur Instagram. Un comportement qui a provoqué un clash sur l'antenne de Rothen s'enflamme sur RMC. Alors que Jérôme Rothen et Christophe Dugarry ont critiqué Benjamin Pavard, Eric Di Meco est monté au créneau.
Di Meco défend Pavard face à Dugarry et Rothen
« Je suis de la même génération que vous et je suis toujours surpris quand les joueurs s’excusent. Sauf que j’essaye de voir un peu plus loin que le bout de mon nez comme vous le faites. Ces gamins, ils passent leur vie sur Instagram et tout ce qu’ils font, ils sont obligés de le raconter », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.
«Vous êtes des vieux cons»
« Donc là, il sort d’une semaine terrible pour lui, ça doit être la pire semaine de sa carrière… Et il a envie de faire ça (...) Vous êtes des vieilles choses, vous vivez encore au siècle dernier. Moi, j'essaye de regarder ce que font les jeunes aujourd’hui. Et bah voilà, ils communiquent sur Instagram. Le mec, il sort du match, il est dans l’avion qui le ramène de Lens, il se sent merdeux parce qu’il vient de passer une semaine en Enfer… Bien sûr qu’il a dû s’excuser dans le vestiaire. Et là, il fait un mot pour les supporters, c’est tout. Ce n’est pas si grave que ça, il est humain et vous, vous êtes des vieux cons », ajoute Éric Di Meco.