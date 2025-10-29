OM - Pavard : Le clash surréaliste en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa prestation ratée contre le RC Lens, Benjamin Pavard avait présenté ses excuses auprès des supporters de l'OM par le biais d'un message publié sur son compte Instagram. Une méthode qui ne plaît pas à tout le monde au point de provoquer un clash sur les antennes de RMC.

Après des débuts très encourageants à la suite de sa signature de l'OM, Benjamin Pavard vient toutefois d'enchaîner deux rencontres plus compliquées, dont une prestation particulièrement ratée à Lens. Conscient de la situation, le défenseur marseillais n'a d'ailleurs pas hésité à présenter ses excuses sur Instagram. Un comportement qui a provoqué un clash sur l'antenne de Rothen s'enflamme sur RMC. Alors que Jérôme Rothen et Christophe Dugarry ont critiqué Benjamin Pavard, Eric Di Meco est monté au créneau.

Di Meco défend Pavard face à Dugarry et Rothen « Je suis de la même génération que vous et je suis toujours surpris quand les joueurs s’excusent. Sauf que j’essaye de voir un peu plus loin que le bout de mon nez comme vous le faites. Ces gamins, ils passent leur vie sur Instagram et tout ce qu’ils font, ils sont obligés de le raconter », lâche-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.