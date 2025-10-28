Thauvin - OM : La séquence qui fait halluciner Riolo !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi soir, le RC Lens a réussi à faire tomber l'OM (2-1). Un succès qui a fait le bonheur des Sang et Or, mais voilà que chez Florian Thauvin, ancien du club phocéen, il n'y a pas eu d'explosion de joie. En effet, dans les vestiaires, le Lensois a été filmé en ne célébrant pas vraiment ce succès. De quoi faire réagir Daniel Riolo.

Pour Florian Thauvin, jouer face à l'OM était un sentiment particulier. Aujourd'hui au RC Lens, l'international français expliquait après la rencontre : « C’était vraiment dur de débuter ce match pour moi. Marseille, c’est mon club de cœur. J’y ai passé la moitié de ma carrière donc bien évidemment que jouer face à eux, je n’avais pas le cul entre deux chaises, mais pas loin. Il faut que je représente le RC Lens, un club auquel je suis en train d’énormément m’attacher. Un club qui ressemble beaucoup à l’OM aussi. C’était un bon compromis pour moi pour revenir en France, mais effectivement, au niveau psychologique, ce n’était pas facile aujourd’hui ».

« C'est complètement abusé » Alors que Lens s'est donc imposé face à l'OM (2-1), Florian Thauvin a préféré laisser un penalty à Odsonne Edouard. Et quand il a fallu célébrer la victoire dans le vestiaire, l'ancien Olympien s'est fait très discret. Une séquence qui a été filmée et réagissant à celle-ci, Daniel Riolo a confié lors de l'After Foot : « C'est complètement abusé ».