Thauvin - OM : La séquence qui fait halluciner Riolo !

Samedi soir, le RC Lens a réussi à faire tomber l'OM (2-1). Un succès qui a fait le bonheur des Sang et Or, mais voilà que chez Florian Thauvin, ancien du club phocéen, il n'y a pas eu d'explosion de joie. En effet, dans les vestiaires, le Lensois a été filmé en ne célébrant pas vraiment ce succès. De quoi faire réagir Daniel Riolo.
Pour Florian Thauvin, jouer face à l'OM était un sentiment particulier. Aujourd'hui au RC Lens, l'international français expliquait après la rencontre : « C’était vraiment dur de débuter ce match pour moi. Marseille, c’est mon club de cœur. J’y ai passé la moitié de ma carrière donc bien évidemment que jouer face à eux, je n’avais pas le cul entre deux chaises, mais pas loin. Il faut que je représente le RC Lens, un club auquel je suis en train d’énormément m’attacher. Un club qui ressemble beaucoup à l’OM aussi. C’était un bon compromis pour moi pour revenir en France, mais effectivement, au niveau psychologique, ce n’était pas facile aujourd’hui ».
« C'est complètement abusé »
Alors que Lens s'est donc imposé face à l'OM (2-1), Florian Thauvin a préféré laisser un penalty à Odsonne Edouard. Et quand il a fallu célébrer la victoire dans le vestiaire, l'ancien Olympien s'est fait très discret. Une séquence qui a été filmée et réagissant à celle-ci, Daniel Riolo a confié lors de l'After Foot : « C'est complètement abusé ».
« Il sait que s'il fait la fête contre l'OM, il va se faire pourrir »
Hallucinant, Daniel Riolo a poursuivi à propos du cas Thauvin : « Je suis sûr qu'aujourd'hui, ils savent que tout est filmé. Que les séquences vont sur les réseaux et qu'il sait que s'il fait la fête contre l'OM, il va se faire pourrir pendant une semaine sur les réseaux. Les mecs en sont maintenant à calmer leurs ardeurs et freiner leurs joies ».