Remplacé à l'OM, Aubameyang fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu des échéances importantes de l'OM et de l'enchaînement des matches, Roberto De Zerbi effectue régulièrement un turnover important. C'est la raison pour laquelle Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas tout le temps titulaire. Une situation dont le Gabonais s'accommode sans problème.

Très ambitieux en Ligue 1, mais également bien décidé à faire un parcours intéressant en Ligue des champions, l'OM doit gérer le temps de jeu de ses meilleurs éléments. C'est la raison pour laquelle Roberto De Zerbi protège ses joueurs, y compris Pierre-Emerick Aubameyang qui était remplaçant au coup d'envoi du choc à Lens. Une situation parfaitement acceptée par l'ancien d'Arsenal.

Aubameyang accepte la rotation « Le coach fait attention à la fatigue, surtout quand je reviens de sélection. Il sait que je joue souvent 90 minutes et il gère ça intelligemment. J’essaie d’être prêt peu importe la durée : 10, 30 ou 90 minutes. Avec un groupe aussi riche, il faut forcément faire tourner. C’est normal et ça maintient tout le monde concerné », lâche-t-il en conférence de presse.