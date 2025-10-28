Remplacé à l'OM, Aubameyang fait une annonce !

Compte tenu des échéances importantes de l'OM et de l'enchaînement des matches, Roberto De Zerbi effectue régulièrement un turnover important. C'est la raison pour laquelle Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas tout le temps titulaire. Une situation dont le Gabonais s'accommode sans problème.
Très ambitieux en Ligue 1, mais également bien décidé à faire un parcours intéressant en Ligue des champions, l'OM doit gérer le temps de jeu de ses meilleurs éléments. C'est la raison pour laquelle Roberto De Zerbi protège ses joueurs, y compris Pierre-Emerick Aubameyang qui était remplaçant au coup d'envoi du choc à Lens. Une situation parfaitement acceptée par l'ancien d'Arsenal.
Aubameyang accepte la rotation
« Le coach fait attention à la fatigue, surtout quand je reviens de sélection. Il sait que je joue souvent 90 minutes et il gère ça intelligemment. J’essaie d’être prêt peu importe la durée : 10, 30 ou 90 minutes. Avec un groupe aussi riche, il faut forcément faire tourner. C’est normal et ça maintient tout le monde concerné », lâche-t-il en conférence de presse.
«Le coach fait attention à la fatigue»
D'ailleurs, au sein d'un secteur de jeu déjà amoindri par les blessures, Pierre-Emerick Aubameyang a conscience de devoir être encore plus prudent : « On fait encore plus attention. Ce sont des absences importantes, donc il faut veiller à bien gérer les efforts. Robinio (Vaz), par exemple, doit apprendre à doser à l’entraînement. Mais personnellement, je me sens bien physiquement et prêt à enchaîner les matchs. On reste concentrés malgré les coups durs ».