Aubameyang remplacé : Le choix difficile à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Roberto De Zerbi a décidé de se passer de Pierre-Emile Hojbjerg et de Pierre-Emerick Aubameyang samedi au coup d’envoi de la défaite de l’OM sur la pelouse du RC Lens (2-1). Un choix difficile à prendre pour le technicien italien, mais nécessaire afin de gérer l’effectif et préserver ses deux cadres.

Après sa défaite face au Sporting Portugal (2-1) mercredi en Ligue des champions, l’OM s’est de nouveau incliné samedi sur la pelouse du RC Lens (2-1). Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi a décidé de se passer de deux de ses cadres au coup d’envoi, Pierre-Emile Hojbjerg et Pierre-Emerick Aubameyang.

De Zerbi explique ses choix contre Lens Ce sont Matt O’Riley et Arthur Vermeeren qui étaient titulaires au milieu de terrain, tandis que Robinio Vaz a été aligné à la place de l’international gabonais à la pointe de l’attaque de l’OM. En conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi a expliqué ses choix.