Aubameyang remplacé à l’OM : Une discussion annoncée avec un autre buteur !

Titulaire pour la deuxième fois de la saison à la place de Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz a vécu une soirée difficile samedi sur la pelouse du RC Lens (2-1). Présent en conférence de presse ce mardi, l’international gabonais a indiqué qu’il avait vu son jeune coéquipier très déçu après la rencontre et qu’il allait échanger avec lui.
Après une première titularisation en Ligue 1 réussie face à Metz (0-3), la deuxième a été plus difficile pour Robinio Vaz samedi, lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1). En l’absence d’Amine Gouiri, l’attaquant âgé de 18 ans a été préféré à Pierre-Emerick Aubameyang au coup d’envoi, avant de lui céder sa place à la 52e minute.
« On n’a pas eu le temps d’en parler encore, mais je vais sûrement le faire »
« Forcément, après un match compliqué comme celui-là, il y avait de la déception et je l’ai vu dans ses yeux. On n’a pas eu le temps d’en parler encore, mais je vais sûrement le faire tout à l’heure ou demain (mercredi) », a confié Pierre-Emerick Aubameyang ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Angers.
« J’ai confiance en lui, je sais que la prochaine fois qu’il sera sur le terrain, il va faire la différence »
« Je lui ai dit à la mi-temps : ne regarde pas le temps qu’il te reste à jouer sur le terrain, profite de chaque minute. C’est un peu le message que je veux lui faire passer. Il ne faut pas qu’il se prenne la tête. Qu’il garde cette folie de minot et qu’il continue à nous apporter. Ça arrive de rater un match, c’est pas très grave », a ajouté Pierre-Emerick Aubameyang, persuadé que Robinio Vaz rendra encore des services à l’OM cette saison. « Après ce qu’il a démontré depuis le début, on sait qu’il est capable de nous apporter. À cet âge-là, j’estime qu’il n’y a pas forcément de pression à avoir, au contraire, il faut profiter à fond du temps qu’on vous donne. J’ai confiance en lui, je sais que la prochaine fois qu’il sera sur le terrain, il va faire la différence. »