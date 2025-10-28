Aubameyang remplacé à l’OM : Une discussion annoncée avec un autre buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire pour la deuxième fois de la saison à la place de Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz a vécu une soirée difficile samedi sur la pelouse du RC Lens (2-1). Présent en conférence de presse ce mardi, l’international gabonais a indiqué qu’il avait vu son jeune coéquipier très déçu après la rencontre et qu’il allait échanger avec lui.

Après une première titularisation en Ligue 1 réussie face à Metz (0-3), la deuxième a été plus difficile pour Robinio Vaz samedi, lors de la défaite de l’OM à Lens (2-1). En l’absence d’Amine Gouiri, l’attaquant âgé de 18 ans a été préféré à Pierre-Emerick Aubameyang au coup d’envoi, avant de lui céder sa place à la 52e minute.

« On n’a pas eu le temps d’en parler encore, mais je vais sûrement le faire » « Forcément, après un match compliqué comme celui-là, il y avait de la déception et je l’ai vu dans ses yeux. On n’a pas eu le temps d’en parler encore, mais je vais sûrement le faire tout à l’heure ou demain (mercredi) », a confié Pierre-Emerick Aubameyang ce mardi en conférence de presse, à la veille de la réception d’Angers.