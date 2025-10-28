Un crack à l’OM : Ça part au clash avec un proche de Benatia !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étoile montante à l’OM, Robinio Vaz est arrivé à l’été 2024 en post-formation en provenance de Sochaux. Un recrutement dont Ali Zarrak est à l’origine, lui qui avait déjà essayé de l’attirer à Lorient l’année précédente, mais il y a aussi eu des tensions entre l’attaquant de 18 ans et l’adjoint de Medhi Benatia.

Responsable de la Pro 2 et surtout adjoint de Medhi Benatia qui a initié son arrivée en janvier 2024, Ali Zarrak peut parfois être une source de conflit à l’OM. Cela avait le cas avec Jean-Pierre Papin, entraîneur de la réserve jusqu’en fin de saison dernière, parti à cause de l’homme âgé de 33 ans.

Un sujet de désaccord avec l'ancienne directrice générale de l'OM Comme indiqué par L’Équipe, Ali Zarrak avait aussi été un sujet de désaccord entre Medhi Benatia et Cécilia Barontini, directrice générale jusqu’en décembre dernier. À l’OM, c’est lui qui avait dû avertir Ulisses Garcia de son absence sur la liste pour la Ligue des champions et gérer le cas Chancel Mbemba, écarté tout au long de la saison dernière.