Un crack débarque à l’OM : Le coup de théâtre qui fait tout basculer !

À l’été 2024, Robinio Vaz quittait Sochaux pour rejoindre l’OM en post-formation, mais aurait pu partir un an plus tôt. Le club doubiste était alors menacé de dépôt de bilan et l’attaquant âgé de 18 ans avait fait une visite à Lorient, organisé par Ali Zarrak, alors recruteur chez les Merlus et à l’origine de sa venue à Marseille.
À l’OM, Roberto De Zerbi a eu un coup de cœur pour Robinio Vaz. « J'ai un faible pour Robinio Vaz. Il a deux qualités qui me plaisent beaucoup : la faim et l'envie de progresser », a déclaré le technicien italien vendredi en conférence de presse. « Il nous surprend de manière générale. Rentrer comme il le fait à 18 ans au Vélodrome, ce n'est pas facile. On est très heureux. »
Vaz aurait pu rejoindre Lorient en 2023
Après avoir fait ses débuts en professionnel l’année dernière, Robinio Vaz prend de plus en plus d’importance à l’OM, avec qui il totalise deux buts en Ligue 1 cette saison. Un club qu’il a rejoint en post-formation en provenance de Sochaux il y a un peu plus d’un an, mais l’été précédent, l’attaquant âgé de 18 ans aurait pu s’engager avec une autre formation de Ligue 1.
Zarrak, l’homme derrière le recrutement de Vaz
À l’été 2023, le club doubiste est menacé de dépôt de bilan et comme indiqué par L’Équipe, Robinio Vaz est autorisé à faire une visite à Lorient, organisée par Ali Zarrak, alors recruteur pour les Merlus et qui a rejoint l’OM fin 2023. Mais Sochaux est finalement sauvé et Robinio Vaz est resté à Sochaux une saison de plus, avant que Zarrak n’insiste pour le recruter à Marseille l’été suivant.