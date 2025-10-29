OM : Scène surréaliste à la télévision, Riolo dégoupille !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le RC Lens a reçu l'OM a Bollaert. Alors qu'il retrouvait le club marseillais, Florian Thauvin a refusé de tirer le penalty sifflé par l'arbitre et de célébrer la victoire de son équipe dans les vestiaires. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a taclé le numéro 10 des Sang-et-Or.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le RC Lens et l'OM avaient rendez-vous au stade Bollaert ce samedi soir. L'occasion pour Florian Thauvin de retrouver le club marseillais, qu'il a quitté lors de l'été 2021.

Lens-OM : Riolo dénonce un «cirque» de Thauvin Lors du choc entre le RC Lens et l'OM, l'arbitre de la rencontre a sifflé un penalty pour les Sang-et-Or. S'il est le tireur attitré de son équipe, Florian Thauvin a préféré laisser Odsonne Edouard frapper ce coup de pied de réparation. Interrogé par Téléfoot, le numéro 10 du RC Lens a expliqué son choix. « Odsonne (Édouard) m'a demandé. C'est important pour moi que mes coéquipiers autour de moi se sentent bien et en confiance. Je n'avais pas forcément envie de le tirer face à l'OM. Toutes ces petites choses font que j'ai préféré le laisser », a-t-il confié. De surcroit, Florian Thauvin a refusé de célébrer la victoire lensoise (2-1) dans les vestiaires. Une attitude que déplore Daniel Riolo.