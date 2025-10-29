Thauvin - OM : L’énorme tacle à la radio !

Axel Cornic

Parti de l’Olympique de Marseille en 2021, Florian Thauvin a fait le tour de la planète en passant par le Mexique puis par l’Italie. Mais l’international français est revenu en France l’été dernier en signant au RC Lens et a notamment participé à la défaite de son ancien club, lors de la 9e journée de Ligue 1 (2-1).

Les retrouvailles ne se sont pas très bien passées. Fortement lié à l’OM, club pour lequel il a joué 281 rencontres et marqué 86 buts, Florian Thauvin s’est retrouvé pour la première fois en face, avec le maillot du RC Lens. Et la page n’a pas du tout été tournée, puisque le Champion du monde 2018 a avoué ne pas avoir pu tirer le penalty contre son ancienne équipe, laissant la place à son coéquipier Odsonne Edouard.

« Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner » Cette confidence a beaucoup fait réagir et ne semble pas du tout avoir convaincu Younès Belhanda, qui n’a pas hésité à tacler Florian Thauvin. « Quand tu joues dans un club et qu’il te paie, tu fais tout pour gagner. Je pense qu’il était premier tireur désigné pour les penalties par son entraîneur » a lancé l’ancien prodige de Montpellier, sur RMC.