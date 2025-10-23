RC Lens : Le plan pour battre l'OM révélé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

4ème de Ligue 1, le RC Lens aura l'occasion de passer devant l'OM au classement ce samedi soir. Pour cela, les joueurs de Pierre Sage devront l'emporter face au club phocéen. Mais comment aller chercher les 3 points ? La question a été posée à l'entraîneur des Sang et Or et en conférence de presse, il a donné des indications sur son plan pour mettre à mal l'OM.

Battu par le Sporting Portugal ce mercredi soir en Ligue des Champions, l'OM a en plus dû jouer un peu plus d'une mi-temps en infériorité numérique. Le club phocéen a donc gâché des forces et ça pourrait se ressentir ce samedi, lors du match de Ligue 1 face au RC Lens. Les Sang et Or vont-ils alors profiter de cela pour ébranler les Olympiens ? Ça semble être le cas si l'on en croit Pierre Sage.

Lens prêt à démarrer fort ? Entraineur du RC Lens, Pierre Sage a annoncé la couleur pour le match face à l'OM ce samedi. C'est ainsi qu'à propos de la stratégie qu'il mettre en place, il a confié en conférence de presse : « Attaquer le match avec beaucoup d'intensité ? Ça peut être une option, au même titre que l’attente de l’heure de jeu peut en être une. Je ne vous cache pas que j’ai une forme d’impatience à jouer ce match - et les joueurs aussi. À mon avis, on sera plutôt sur la première option, et je pense qu’elle correspond, de toute manière, davantage à notre jeu et à notre style ».