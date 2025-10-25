RC Lens : Un vilain tour préparé par Thauvin à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avec le match entre le RC Lens et l’OM ce samedi, les caméras vont notamment se braquer sur Florian Thauvin. Aujourd'hui chez les Sang et Or, le joueur de Pierre Sage va retrouver son ancien club. Forcément, côté lensois, on compte sur Thauvin pour faire des différences et pourquoi pas marquer. Mais va-t-il alors célébrer face à l’OM ?

Débarqué au RC Lens au mercato estival, Florian Thauvin a donc fait son grand retour en Ligue 1. Par la même occasion, l’international français allait donc retrouver l’OM. L’heure des premières retrouvailles a sonné avec ce samedi soir, le déplacement du club phocéen sur la pelouse des Sang et Or. Thauvin va donc se retrouver face aux Olympiens et forcément, on va regarder de très près comment il se comportera.

« Lens lui correspond » Ancien entraîneur de Florian Thauvin à l’OM, Elie Baup s’est confié sur la forme actuelle du joueur du RC Lens. Ainsi, pour La Provence, il a fait savoir : « Quand je le vois affûté comme il l’est, je ne suis pas étonné. Lens lui correspond, il y a une ferveur populaire. Il fait un bon début de saison, il fait partie des joueurs qui peuvent être dangereux à tout moment ».