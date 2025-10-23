L'OM en danger : Le RC Lens lâche un gros avertissement !

Battu par le Sporting Portugal, l'OM va tenter de retrouver le chemin de la victoire dès ce samedi. Les hommes de Roberto De Zerbi, leaders de Ligue 1, vont se déplacer sur la pelouse du RC Lens. Mais voilà que pour cette rencontre, les Sang et Or n'entendent clairement pas se laisser. L'OM est ainsi clairement averti.
Ce samedi soir, l'un des gros matchs de cette 9ème journée de Ligue 1 opposera le RC Lens à l'OM. Le leader du championnat se déplace ainsi sur la pelouse du 4ème. Sur le papier, les joueurs de Roberto De Zerbi arriveront donc dans le costume de favori. Pour autant, du côté de Lens, pas question d'arriver en tant que victime au cours d'envoi.
« Jamais on ne se situera en victime »
Au RC Lens, on affiche clairement ses ambitions avant cette rencontre face à l'OM. En conférence de presse, Pierre Sage, entraîneur des Sang et Or, ne s'est ainsi pas caché, balançant : « De toute façon, je pense que vous avez compris maintenant quelle est ma position par rapport à ça : jamais on ne se situera en victime ou en outsider d’un adversaire ».
« On appréhende ce match avec de l’ambition »
« On essaiera toujours de jouer le match pour le gagner. Donc oui, on appréhende ce match avec de l’ambition, et je pense aussi que cela fera un match ouvert », a poursuivi Pierre Sage. Rendez-vous maintenant samedi soir pour cette rencontre entre Lens et l'OM.