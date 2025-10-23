L'OM en danger : Le RC Lens lâche un gros avertissement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Battu par le Sporting Portugal, l'OM va tenter de retrouver le chemin de la victoire dès ce samedi. Les hommes de Roberto De Zerbi, leaders de Ligue 1, vont se déplacer sur la pelouse du RC Lens. Mais voilà que pour cette rencontre, les Sang et Or n'entendent clairement pas se laisser. L'OM est ainsi clairement averti.

Ce samedi soir, l'un des gros matchs de cette 9ème journée de Ligue 1 opposera le RC Lens à l'OM. Le leader du championnat se déplace ainsi sur la pelouse du 4ème. Sur le papier, les joueurs de Roberto De Zerbi arriveront donc dans le costume de favori. Pour autant, du côté de Lens, pas question d'arriver en tant que victime au cours d'envoi.

« Jamais on ne se situera en victime » Au RC Lens, on affiche clairement ses ambitions avant cette rencontre face à l'OM. En conférence de presse, Pierre Sage, entraîneur des Sang et Or, ne s'est ainsi pas caché, balançant : « De toute façon, je pense que vous avez compris maintenant quelle est ma position par rapport à ça : jamais on ne se situera en victime ou en outsider d’un adversaire ».