«Il est fou» : Un joueur fait paniquer l’OM !

Régulièrement critiqué ces dernières années à l'OM, Leonardo Balerdi semblait toutefois avoir enfin convaincu les supporters marseillais. Mais depuis quelques matches, il n'est pas toujours très rassurant et inquiète de nouveau certains spécialistes.

Malgré un début de saison plutôt encourageant, Leonardo Balerdi est un peu retombé dans ses travers. De quoi inquiéter le journaliste Nicolas Filhol, spécialiste de l'OM, qui n'est pas rassuré par le défenseur argentin.

Balerdi recommence à faire trembler les Marseillais « Il est un peu fou, on le sait. Il n’a pas été rassurant (lors de son entrée contre Lens). Relances en bois, panique… La défense n’était déjà pas hyper sereine mais je trouve qu’il a quasiment mis le feu à un moment », lance-t-il au micro de Football Club de Marseille.