«Il est fou» : Un joueur fait paniquer l’OM !

Régulièrement critiqué ces dernières années à l'OM, Leonardo Balerdi semblait toutefois avoir enfin convaincu les supporters marseillais. Mais depuis quelques matches, il n'est pas toujours très rassurant et inquiète de nouveau certains spécialistes.
Malgré un début de saison plutôt encourageant, Leonardo Balerdi est un peu retombé dans ses travers. De quoi inquiéter le journaliste Nicolas Filhol, spécialiste de l'OM, qui n'est pas rassuré par le défenseur argentin.
Balerdi recommence à faire trembler les Marseillais
« Il est un peu fou, on le sait. Il n’a pas été rassurant (lors de son entrée contre Lens). Relances en bois, panique… La défense n’était déjà pas hyper sereine mais je trouve qu’il a quasiment mis le feu à un moment », lance-t-il au micro de Football Club de Marseille.
«Il est un peu fou, on le sait»
« Il a du mal à rester focus tout un match. Il tire les oreilles des adversaires… Je pensais qu’avec Aguerd et Pavard, ça allait lui apporter du confort parce que ce sont des têtes de gondole derrière. Je me demande si ça ne l’a pas déstabilisé finalement. On avait l’impression que c’était mieux récemment, qu’il avait évolué. En ce moment, il n’est pas bien. Le problème c’est que face à Lens, il y en a plusieurs qui n’étaient pas bien… », ajoute Nicolas Filhol.