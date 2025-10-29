Haaland - Mbappé : Le transfert du «meilleur du monde» est annoncé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2034, Erling Haaland est étincelant sous les couleurs de Manchester City ces dernières semaines. Alors que Vinicius Jr sème la zizanie au Real Madrid, Alfonso Pérez estime qu'il faut le remplacer par le buteur norvégien de 25 ans, qui est le meilleur avant-centre du monde actuellement selon lui.

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. Alors que les négociations pour sa prolongation sont au point mort, le Brésilien pourrait être vendu l'année prochaine. D'autant que Vinicius Jr est parti au clash avec Xabi Alonso ce dimanche après-midi au Santiago Bernabeu.

«Je le vendrais et je recruterais un avant-centre» Interrogé par Josep Pedrerol dans l'émission El Cafelito, Alfonso Pérez estime que le Real Madrid doit à tout prix vendre Vinicius Jr, et ce, pour recruter Erling Haaland. « Vinicius… c’est un cas compliqué. Moi, il ne me convainc pas vraiment. Certains vont critiquer, mais moi je le vendrais et je recruterais un avant-centre. Je pense que le Real Madrid a absolument besoin d’un avant-centre », a jugé l'ancien attaquant du Real Madrid (1986-1995), avant d'en rajouter une couche.