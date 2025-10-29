Vinicius Jr au PSG : La presse espagnole lâche une bombe !

C'est la guerre entre Vinicius Jr et Xabi Alons à la suite du Clasico face au FC Barcelone. Et voilà que la saison prochaine, il pourrait n'en rester qu'un au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien pourrait s'en aller. Si on a beaucoup parlé de Vinicius Jr en Arabie Saoudite, l'idée d'un transfert au PSG a été relancée.
Alors qu'il était encore à Flamengo, Vinicius Jr était déjà dans les petits papiers du PSG. Si le Brésilien a ensuite rejoint le Real Madrid, l'intérêt du club de la capitale était toujours évoqué. Voilà que ce serait même encore d'actualité d'imaginer Vinicius Jr à Paris. En guerre avec Xabi Alonso chez les Merengue, le coéquipier de Kylian Mbappé pourrait bien rejoindre l'effectif de Luis Enrique.
Vinicius Jr prêt à quitter le Real Madrid...
Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, le divorce pourrait bien d'ores et déjà être acté. Après ce qui s'est passé lors du Clasico, il ne devrait pas y avoir de retour en arrière. C'est ainsi que selon les informations de Sport, le Brésilien aurait pris une grande décision pour son avenir. En effet, Vinicius Jr aurait décidé de quitter le Real Madrid l'été prochain si Xabi Alonso continuait comme entraîneur.
... pour signer au PSG ?
Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr pourrait donc aller voir ailleurs. Alors qu'on a beaucoup parlé de lui comme une priorité de l'Arabie Saoudite, le Brésilien verrait visiblement d'un bon oeil un transfert vers le PSG. Estimant que le club de la capitale collerait bien avec son profil, Vinicius Jr aimerait également être coaché par Luis Enrique. A suivre...