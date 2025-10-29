Vinicius Jr au PSG : La presse espagnole lâche une bombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C'est la guerre entre Vinicius Jr et Xabi Alons à la suite du Clasico face au FC Barcelone. Et voilà que la saison prochaine, il pourrait n'en rester qu'un au Real Madrid. Sous contrat jusqu'en 2027, le Brésilien pourrait s'en aller. Si on a beaucoup parlé de Vinicius Jr en Arabie Saoudite, l'idée d'un transfert au PSG a été relancée.

Alors qu'il était encore à Flamengo, Vinicius Jr était déjà dans les petits papiers du PSG. Si le Brésilien a ensuite rejoint le Real Madrid, l'intérêt du club de la capitale était toujours évoqué. Voilà que ce serait même encore d'actualité d'imaginer Vinicius Jr à Paris. En guerre avec Xabi Alonso chez les Merengue, le coéquipier de Kylian Mbappé pourrait bien rejoindre l'effectif de Luis Enrique.

Vinicius Jr prêt à quitter le Real Madrid... Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, le divorce pourrait bien d'ores et déjà être acté. Après ce qui s'est passé lors du Clasico, il ne devrait pas y avoir de retour en arrière. C'est ainsi que selon les informations de Sport, le Brésilien aurait pris une grande décision pour son avenir. En effet, Vinicius Jr aurait décidé de quitter le Real Madrid l'été prochain si Xabi Alonso continuait comme entraîneur.