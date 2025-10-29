Coup de tonnerre au PSG : Le clan Mbappé de retour !

Ibrahim Mbaye a l’occasion de s’illustrer en ce début de saison avec 12 matches disputés jusqu’à présent. Le Paris SG a bien l’intention de prolonger le bail de son titi, sous contrat jusqu'en 2027, et ces discussions pourraient se faire avec le clan Mbappé. L’ailier de 17 ans aurait en effet décidé de changer de représentants pour gérer ses intérêts.
Les nombreuses blessures du début de saison au PSG ont permis à certains jeunes du centre de formation de se faire remarquer. C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye, qui totalise déjà 12 apparitions cette saison, dont une titularisation sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ailier va rapidement faire l’objet de négociations pour une prolongation.
Ibrahim Mbaye avec le clan Mbappé ?
Et ces discussions pourraient avoir lieu avec… le clan Mbappé ! Selon L’Équipe, le jeune titi du PSG a décidé de changer de représentants et pourrait prochainement collaborer avec les équipes de Kylian Mbappé, en lien avec sa famille.
Relations compliquées entre le PSG et le clan Mbappé
Un choix susceptible de perturber la relation entre Ibrahim Mbaye et le PSG ? Pour rappel, le club de la capitale est toujours en conflit avec Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid à l’été 2024, qui réclame 55 millions d’euros de primes et salaires impayés.