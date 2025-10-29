Mercato : Le PSG s’apprête à signer un gros joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rapidement devenu incontournable au sein du PSG depuis son arrivée à l'été 2024, Willian Pacho semble bien parti pour signer une prolongation de contrat. Fabrizio Romano annonce d'ailleurs une signature imminente pour le défenseur central équatorien, qui devrait obtenir au passage une grosse revalorisation de son contrat au PSG.

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, le PSG se retrouve donc dans la position du club qui se voit contraint de revaloriser certains de ses éléments forts. Ousmane Dembélé, qui a en plus remporté le Ballon d'Or, est évidemment concerné en premier lieu. Mais c'est également le cas de Willian Pacho (24 ans), le défenseur central équatorien que le PSG avait recruté en provenance de l'Eintracht Francfort à l'été 2024, pour 40M€.

Pacho indiscutable au PSG Pacho fait figure de titulaire indiscutable dans le onze-type de Luis Enrique au PSG avec des prestations XXL en Ligue des Champions, ce qui lui garantit donc un avenir radieux du côté du Parc des Princes. C'est précisément la raison pour laquelle les dirigeants parisiens s'activent pour prolonger le contrat de Willian Pacho, et ce dossier semble parfaitement bien embarqué.