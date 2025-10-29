Transfert au Real Madrid : Le gros coup de l’OL est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche d’un attaquant titulaire après le départ de Georges Mikautadze, l’OL pourrait trouver son bonheur au Real Madrid. Les Gones sont bien sur la piste d’Endrick, qui n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison, et espèrent obtenir le prêt de l’international brésilien cet hiver.

Bien que Martin Satriano soit arrivé en provenance du RC Lens, l’OL est toujours à la recherche d’un attaquant titulaire pour remplacer Georges Mikautadze, parti à Villarreal. En ce sens, le journaliste Fabrizio Romano a indiqué ce mercredi que Lyon était sur la piste d’Endrick.

L’OL tente le gros coup Endrick, c’est confirmé L’attaquant âgé de 19 ans est dans une situation difficile au Real Madrid, où il n’a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison, et l’OL aimerait l’attirer en prêt cet hiver. Une information confirmée par L’Equipe, qui précise que des échanges sont en cours avec les représentants d’Endrick.