Vinicius Jr - Mbappé : Une bombe est lâchée sur le mercato !

Après son clash en plein match avec Xabi Alonso, Vinicius Jr pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. D'après Alfonso Pérez, ancien attaquant du Real Madrid, la Maison-Blanche ferait mieux de se séparer de son numéro 7, et ce, pour recruter un nouvel avant-centre. Pourtant, Kylian Mbappé excelle à ce poste depuis le début de la saison.

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant plusieurs semaines avec sa direction pour prolonger. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, les deux parties ont même trouvé un accord. Toutefois, Vinicius Jr a fini par réclamer plus d'argent, ce qui a provoqué la fin des négociations.

Le Real Madrid doit vendre Vinicius Jr ? Ce dimanche après-midi, l'avenir de Vinicius Jr a pris un nouveau tournant. En effet, son clash avec Xabi Alonso lors du Clasico pourrait le précipiter vers la porte de sortie. Et à en croire Alfonso Pérez, le Real Madrid ferait mieux de le vendre pour recruter un nouvel avant-centre, et ce, même si Kylian Mbappé réalise des prouesses à ce poste ces derniers mois.