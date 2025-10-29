Vinicius Jr - Mbappé : Une bombe est lâchée sur le mercato !

Après son clash en plein match avec Xabi Alonso, Vinicius Jr pourrait ne plus faire long feu au Real Madrid. D'après Alfonso Pérez, ancien attaquant du Real Madrid, la Maison-Blanche ferait mieux de se séparer de son numéro 7, et ce, pour recruter un nouvel avant-centre. Pourtant, Kylian Mbappé excelle à ce poste depuis le début de la saison.
En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le Real Madrid, Vinicius Jr a négocié pendant plusieurs semaines avec sa direction pour prolonger. D'après les dernières indiscrétions de Mundo Deportivo, les deux parties ont même trouvé un accord. Toutefois, Vinicius Jr a fini par réclamer plus d'argent, ce qui a provoqué la fin des négociations.
Le Real Madrid doit vendre Vinicius Jr ?
Ce dimanche après-midi, l'avenir de Vinicius Jr a pris un nouveau tournant. En effet, son clash avec Xabi Alonso lors du Clasico pourrait le précipiter vers la porte de sortie. Et à en croire Alfonso Pérez, le Real Madrid ferait mieux de le vendre pour recruter un nouvel avant-centre, et ce, même si Kylian Mbappé réalise des prouesses à ce poste ces derniers mois.
«Le Real Madrid a absolument besoin d’un avant-centre»
« Vinicius… c’est un cas compliqué. Moi, il ne me convainc pas vraiment. Certains vont critiquer, mais moi je le vendrais et je recruterais un avant-centre. Je pense que le Real Madrid a absolument besoin d’un avant-centre », a estimé Alfonso Pérez, ancien attaquant du Real Madrid (1986-1995) lors d'un entretien accordé à Josep Pedrerol dans l'émission El Cafelito.