Real Madrid : L'annonce lunaire après son craquage !

Amadou Diawara

Lors du dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Vinicius Jr a explosé en plein direct. En effet, le numéro 7 merengue a pété les plombs lorsqu'il a été remplacé par Rodrygo, allant jusqu'à insulter Xabi Alonso. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr a fait son mea culpa, sans présenter ses excuses à son entraineur.

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a affronté le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Si la Maison-Blanche a remporté le Clasico (2-1), Vinicius Jr a tout de même perdu ses nerfs en plein match.

«Va te faire foutre» A la 72ème minute de jeu, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Une décision ayant provoqué la colère du numéro 7 du Real Madrid. En effet, Vinicius Jr s'est emporté, allant jusqu'à insulter son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié l'attaquant de 25 ans.