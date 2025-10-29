Real Madrid : L'annonce lunaire après son craquage !

Lors du dernier Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Vinicius Jr a explosé en plein direct. En effet, le numéro 7 merengue a pété les plombs lorsqu'il a été remplacé par Rodrygo, allant jusqu'à insulter Xabi Alonso. Sur les réseaux sociaux, Vinicius Jr a fait son mea culpa, sans présenter ses excuses à son entraineur.
Ce dimanche après-midi, le Real Madrid a affronté le FC Barcelone au Santiago Bernabeu. Si la Maison-Blanche a remporté le Clasico (2-1), Vinicius Jr a tout de même perdu ses nerfs en plein match.
«Va te faire foutre»
A la 72ème minute de jeu, Xabi Alonso a décidé de remplacer Vinicius Jr par Rodrygo. Une décision ayant provoqué la colère du numéro 7 du Real Madrid. En effet, Vinicius Jr s'est emporté, allant jusqu'à insulter son entraineur. « Moi ? Moi ? Monsieur, monsieur ! Je quitte l'équipe, je pars, je préfère partir. Va te faire foutre », a crié l'attaquant de 25 ans.
«Je tiens à présenter mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président»
Sur son compte X, Vinicius Jr s'est exprimé pour la première fois depuis son coup de sang. S'il s'est excusé auprès des supporters du Real Madrid, de ses coéquipiers et de son président Florentino Pérez, il n'a pas cité Xabi Alonso, son entraineur. « Aujourd’hui, je tiens à présenter mes excuses à tous les supporters du Real Madrid pour ma réaction lorsque j’ai été remplacé lors du Clásico. Comme je l’ai déjà fait en personne lors de l’entraînement d’aujourd’hui, je tiens également à présenter à nouveau mes excuses à mes coéquipiers, au club et au président. Parfois, ma passion de toujours vouloir gagner et aider mon équipe prend le dessus. Mon caractère compétitif vient de l’amour que je porte à ce club et à tout ce qu’il représente. Je promets de continuer à me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid, comme je l’ai fait depuis le premier jour », a écrit l'international brésilien ce mercredi après-midi.