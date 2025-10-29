Kylian Mbappé : Le divorce qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

L’arrivée de Kylian Mbappé a créé du grabuge au Real Madrid. En débarquant dans la capitale espagnole, l’attaquant de 26 ans a fait passer Vinicius Jr au second plan. Et l’international auriverde n’accepterait plus cette situation. Le divorce avec Xabi Alonso serait total, alors que le PSG suivrait le dossier d’un œil intéressé.

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en débarquant au Real Madrid lors de l’été 2024. Mais son arrivée a été à l’origine de quelques tensions dans le vestiaire madrilène. Vinicius Jr en aurait notamment assez de figurer au second plan depuis que le capitaine de l’équipe de France a signé. Et il l’a bien fait savoir.

Vinicius Jr n'en peut plus de sa situation au Real Madrid Vinicius Jr a en effet laissé éclater sa colère pendant le Clasico. Le Brésilien n’a pas digéré son remplacement contre le FC Barcelone et s’en est pris vivement à Xabi Alonso. L’ailier de 25 ans lui reproche notamment la gestion de son temps de jeu. Et la situation aurait atteint un stade critique.