Annoncé à l'OM, un gros nom va signer à l'OL ?

Cela pourrait bien être l'un des feuilletons du mercato d'hiver. Totalement en dehors des plans de Xabi Alonso au Real Madrid, Endrick cherchera une porte de sortie durant le mois de janvier. Dans cette optique, après l'OM, ce serait l'OL qui aurait entamé des discussions pour obtenir le prêt du jeune brésilien. Mais lequel des deux clubs obtiendra sa signature ?

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football brésilien, Endrick avait rejoint le Real Madrid il y a un an. Très apprécié par Carlo Ancelotti, le jeune attaquant formé à Palmeiras entrait régulièrement dans la rotation. Cependant, l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc merengue a tout changé pour Endrick qui n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le début de la saison. Une situation qui ne lui convient évidemment pas au jeune brésilien à quelques mois de la Coupe du monde.

Un Olympico pour Endrick ? Par conséquent, Endrick pourrait bien être l'un des dossiers chauds du mercato d'hiver puisque le jeune attaquant du Real Madrid cherchera une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu. Dans cette optique, la piste menant à l'OM a circulé ces derniers mois, mais d'après Fabrizio Romano, c'est au tour de l'OL de se lancer dans ce dossier. Après la blessure de Malick Fofana, les Gones veulent renforcer leur secteur offensif.