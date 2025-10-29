Mercato : Le Real Madrid a trouvé le nouveau Zidane !

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est frotté au FC Barcelone au Camp Nou. Pour son premier Clasico sur le banc du club merengue, Xabi Alonso peut se vanter d'avoir gagné. Une première depuis Zinedine Zidane, qui était le seul entraineur à avoir réussi cet exploit à la Maison-Blanche.

Pour le compte de la dixième journée de Liga, le Real Madrid a eu la lourde tâche de recevoir le FC Barcelone de Lamine Yamal. Grâce à des buts de Kylian Mbappé et de Jude Bellingham, la Maison-Blanche s'est imposée face au Barça au Santiago Bernabeu ce dimanche après-midi (2-1).

Real Madrid : Xabi Alonso remporté son 1er Clasico Arrivé au Real Madrid le 1er juin, Xabi Alonso a pris la place de Carlo Ancelotti sur le banc merengue il y a près de cinq mois. Et pour son premier Clasico à la tête de la Maison-Blanche, le coach espagnol a réussi à faire gagner son équipe. Une mission que seul Zinedine Zidane avait remplie lors des seize dernières années.